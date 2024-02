Un derby caldissimo, come sempre, nonostante il meteo. La partita tra Lecco e Como andata in scena ieri sera allo stadio Rigamonti-Ceppi è finita con un netto 3-0 per la squadra guidata da mister Osian Roberts. In base a quanto ricostruito, al ritorno, i tifosi ospiti a bordo di pullman organizzati hanno vissuto qualche momento di tensione. All’altezza di Suello, infatti, come spiegato da alcuni supporters sono stati lanciati sassi contro alcuni dei mezzi. Non ci sarebbero feriti. Ma – da quanto si apprende – gli agenti della Mobile di Milano e di Lecco sarebbero riusciti a risalire a tre persone poi portate in questura per accertamenti.