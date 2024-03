Strade dissestate a Como, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lorenzo Cantaluppi interviene sulla situazione di alcune vie della città interessate dagli interventi di posa della fibra ottica.

“Su sollecitazione di numerosi nostri concittadini, – scrive in una nota il consigliere – mi sono recato in sopralluogo in alcune vie di Como (via Piadeni, via Ciceri, via San Martino, via Petrarca, via Bellinzona, largo Ceresio, via XXVII Maggio, via Maurizio Monti, via Prudenziana, via Rezzonico, via Brambilla, Piazza del Popolo, via Dottesio, via Cetti). La situazione dei ripristini definitivi che ho riscontrato è disastrosa, dal momento che gli stessi non sono stati effettuati e parliamo di interventi eseguiti anche da anni. Le zone sono diventate così decisamente pericolose per il transito dei veicoli, specialmente quelli a due ruote che, se dovessero finire con entrambe le ruote nella stretta traccia dello scavo, correrebbero un serio rischio di caduta. Ritengo che questa sia una situazione che non può protrarsi oltre. – dice Cantaluppi – L’amministrazione intervenga per sollecitare energicamente le aziende al ripristino definitivo, utilizzando tutti gli strumenti normativi in suo possesso. In questi giorni si sta discutendo in merito all’installazione degli autovelox lungo le nostre strade, – conclude il consigliere comunale – strumenti sì volti all’aumento della sicurezza stradale ma in maniera repressiva. Si dia priorità invece alla messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali, azione che sarebbe invece preventiva per ridurre il rischio di incidenti ed infortuni.”