Tutto esaurito per il concerto di Ligabue al Teatro Sociale di Como, previsto per il 18 novembre. Dopo pochissimi minuti dall’apertura delle prevendite sul sito Ticketone, biglietti e posti erano già sold out.

Le proteste dei fan comaschi

“A mezzogiorno era previsto il via alla vendita online, ma alle 12.04 non c’erano più posti disponibili” è la lamentala di un cittadino. Dal Teatro Sociale confermano: “Biglietti esauriti già nei primi minuti – ma aggiungono – su questo avrà influito molto il fatto che per gli iscritti al Bar Mario, il fan club ufficiale di Ligabue, le prevendite sono partite già da giovedì 14 marzo”. “Ci spiace che in molti siano rimasti senza biglietto, ma la gestione non dipende da noi, ma dagli organizzatori del tour” spiegano dal Teatro Sociale.

Dopo 13 anni, infatti, Ligabue torna in concerto in teatro con il tour “Ligabue in teatro–Dedicato a noi”. 31 date, un’unica uscita per ogni città coinvolta fatta eccezione per la città natale dell’artista emiliano, Correggio, dove ci sarà una doppia tappa zero. Il via al tour il 1° ottobre. Oltre alla data al Teatro Sociale, anche un evento in Canton Ticino, a Lugano, il 9 novembre.

Ancora qualche speranza per i palchi

Per i comaschi amanti del Liga che sono rimasti senza biglietto resta però una speranza, seppur flebile. “C’è la possibilità di mettersi in lista d’attesa per i palchi – spiegano dal Sociale – e l’assegnazione avverrebbe una settimana prima dello spettacolo”. Ma poi avvertono: “L’evento è molto sentito anche dai palchettisti, quindi non possiamo garantire che ci saranno palchi disponibili”.