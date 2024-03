A 13 anni di distanza dall’ultima volta, Ligabue torna in concerto in teatro. E non mancherà una tappa al Sociale di Como. Il cantante ha deciso di regalare ai suoi fan un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia. “Ligabue in teatro–Dedicato a noi” chiuderà ufficialmente il capitolo live di “Dedicato a noi” che ha visto l’artista emiliano protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.

Al via dal 1° ottobre, il tour ha in calendario 31 concerti esclusivi con un’unica uscita per ogni città coinvolta, fatta eccezione per la città natale di Ligabue, Correggio, dove ci sarà una doppia tappa zero.

Il 18 novembre Ligabue arriverà dunque anche nella città di Como, al Teatro Sociale. Altri concerti lombardi, Brescia (30 ottobre), Mantova (4 novembre), Cremona (6 novembre) e Milano (27 novembre). Ci sarà anche un evento in Canton Ticino, a Lugano, il 9 novembre.

Sul palco insieme a fianco di Luciano Ligabue ci saranno Federico Poggipollini, chitarrista, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere. E poi Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il padre dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “Dedicato a noi”.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it dalle ore 12 di sabato 16 marzo. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in anticipo dalle ore 12 di giovedì 14 marzo.