Terza edizione per la mostra «Dire l’indicibile», un «Viaggio nella meccanica quantistica», come recita il sottotitolo, a cura dell’Università dell’Insubria e dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche. Si affrontano in particolare i paradossi legati alla misura quantistica e le loro conseguenze e applicazioni tecnologiche, come la generazione dei numeri casuali e la crittografia quantistica. La mostra sarà inaugurata sabato 23 marzo alle ore 17 al Museo della Seta di Como, dove è ospitata fino 21 aprile.

La mostra farà tappa in diverse sedi in tutta Italia (Catania, Como, Firenze, Mantova, Modena, Napoli, Pavia, Roma, Torino) per condurre i visitatori alla scoperta delle leggi della meccanica quantistica, tanto paradossali quanto indispensabili per le nuove applicazioni tecnologiche, utilizzando video, installazioni, dimostratori, giochi e opere d’arte.

La sede di Como promuove anche la conferenza per le scuole «Di QUANTI parliamo», mercoledì 3 aprile alle ore 9 e il concorso di creatività quantistica «Suggestioni quantistiche».

La mostra «Dire l’indicibile – viaggio nella meccanica quantistica» come detto è visitabile al Museo della Seta di via Castelnuovo 9, a Como, dal 23 marzo al 21 aprile da martedì a domenica ore 10-13 e 14-18, con ingresso libero e possibilità di visite guidate con ricercatori e studenti Insubria.