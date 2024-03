Bloccata da un giovane ubriaco mentre era alla guida. E’ accaduto ieri pomeriggio – ore 16.30 circa – in via Faleggia a Capiago Intimiano. La donna era a bordo della sua auto. Spaventata, ha chiesto aiuto alla polizia locale di Cantù. Un agente è rimasto in contatto telefonico mentre le pattuglie la raggiungevano. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, è stato poi portato – non senza difficoltà – in caserma per gli accertamenti. È stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata e minacce nei confronti della donna.