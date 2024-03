Scatta il Trofeo Italiano Rally, la serie Aci Sport che comprende anche la gara di Como. La partenza con il Rally del Lazio Cassino che nel weekend del 22 e 23 marzo accenderà le sfide. Il nuovo Tir si apre così immediatamente con una novità, la gara che nel 2023 ha ospitato a fine anno scorso la Finale Nazionale Coppa Italia Rally.

Il Trofeo Italiano Rally si correrà da marzo ad ottobre su ben 8 appuntamenti, uno in più rispetto alla serie della passata stagione, compresi alcuni “classici” dell’automobilismo italiano, gare leggendarie del nostro Paese. Torna, tra l’altro, il Rally della Marca, che sarà la seconda prova, in calendario il 26 e 27 aprile. I protagonisti del Tir si sposteranno poi al Sud Italia per il Rally del Salento (24 e 25 maggio), per dirigersi poi da tutt’altra parte, all’ombra delle Pale Dolomitiche, per il Rallye San Martino di Castrozza (14 e 15 giugno). La gara ad alta quota sarà seguita dal Rally Lana (19-20 luglio).

Dopo la pausa estiva a riaccendere i motori penserà il Rally Piancavallo (30 e 31 agosto), poi il Tir farà poi tappa al cosiddetto “Mundialito”, il Rally Città di Bassano (20 e 21 settembre). La gara veneta sarà la penultima del calendario, con il Trofeo Villa d’Este Aci Como a coefficiente maggiorato che chiuderà la stagione ed i conti per il titolo, il 12 e 13 ottobre.

Tra i comaschi che hanno annunciato la partecipazione al Tir 2024, Marco Silva e Gianni Pina (vincitori del Trofeo Asfalto), che prenderanno sicuramente parte alle prime tre gare del calendario con una Skoda Fabia. Nella corsa laziale avranno il numero 9. Ci saranno poi, con una Hyundai i20, Pietro Porro – ex presidente del Calcio Como – e Alberto Contini (numero 16).

Più in generale, tra i driver in lizza, personaggi che gli appassionati lariani ben conoscono per essere stati protagonisti sulle strade del “Villa d’Este” come Simone Miele, Andrea Nucita, Luca Pedersoli, Giuseppe Testa e il piemontese Corrado Pinzano. Quest’ultimo, con il copilota lariano Mauro Turati, è stato il trionfatore della gara comasca – tutta trasmessa in diretta da Etv – nel 2023.