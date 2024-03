Il Comune punta a riqualificare anche viale Geno a Como. Il restyling, tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, era stato annunciato da tempo.

L’obiettivo: riqualificare il primo tratto di viale Geno, tra piazza Matteotti e la passeggiata Ramelli. “I tecnici comunali sono al lavoro per scegliere la più idonea tra tre ipotesi architettoniche progettuali – ha detto il sindaco di Como, Alessandro Rapinese – I soldi sono già stati stanziati”. Sui tempi il primo cittadino non esclude che il viale possa essere riqualificato entro la fine dell’anno. “Ora è tardi e non vogliamo con i cantieri compromettere la stagione estiva – ha detto Rapinese – ma mi auguro che entro il 2024 la strada fino alla passeggiata Ramelli possa essere completata”.

Gli interventi nel dettaglio riguardano la sistemazione degli asfalti e dei marciapiedi. “Sistemeremo la pavimentazione che in alcuni punti risulta essere pericolosa e ridistribuiremo gli spazi tra i marciapiedi per uniformarli e renderli maggiormente fruibili”, aveva fatto sapere nei mesi scorsi il primo cittadino.

Nel progetto di riqualificazione di viale Geno rientra anche piazza De Gasperi, dove si accede alla funicolare per Brunate. Il sindaco già a inizio mandato aveva spiegato di voler ridimensionare lo spazio destinato ai tavolini dei locali.

“L’obiettivo è rendere la piazza più fruibile per cittadini e turisti. In questo modo anche piazza De Gasperi sarà compatibile con il resto dell’area e soprattutto diminuirà il rumore che proviene dai locali”, aveva spiegato Rapinese. Una decisione, quella del primo cittadino, destinata a far discutere. Piazza De Gasperi infatti è spesso finita al centro di polemiche tra residenti e commercianti della zona con anni di battaglie, anche legali, per fissare uno orario di stop alle attività e quindi al rumore provocato.