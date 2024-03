L’incendio nel box, il fumo che invade due dei quattro piani della palazzina, 95 famiglie in strada, 18 persone soccorse (tra cui 4 bambini e un anziano allettato), 13 sono state portate in ospedale per accertamenti. E un uomo arrestato per aver appiccato il rogo. E’ stata una notte di paura a Como in via Venturino nel quartiere di Breccia. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza per le fiamme all’interno di un garage condominiale. I residenti nel cuore della notte sono stati svegliati dal fumo che ha invaso buona parte del condominio. In pochi istanti le sirene delle quattro squadre dei vigili del fuoco, delle ambulanze (10 in tutto quelle arrivate assieme a due automediche) e della polizia hanno rotto il silenzio del quartiere. In via precauzionale le abitazioni sono state evacuate. Momenti di apprensione si sono vissuti per un pensionato allettato con l’appartamento completamente invaso dal fumo. Complesse le operazioni di messa in sicurezza vista la quantità di persone e di spazi coinvolti. I pompieri hanno lavorato fino alle 5 del mattino. Parallelamente il lavoro delle volanti della polizia ha permesso di risalire ad un 41enne di origini marocchine, in regola in Italia, accusato di aver appiccato il rogo. Ancora da chiarire il possibile movente. Sono in corso ulteriori accertamenti sulle condizioni psichiche dell’uomo portato in carcere al Bassone per incendio doloso aggravato.

Fortunatamente le persone portate negli ospedali Valduce di Como e Sant’Anna di San fermo della Battaglia non sono gravi. Dove le visite mediche non risultano feriti o intossicati in modo serio. A poco a poco poi le famiglie sono rientrate in casa.