Alle spalle un lungo periodo di maltrattamenti. Aggressioni e insulti, allo scopo di ottenere i soldi per la droga. Una situazione arrivata al limite quando è stata sequestrata in casa dallo stesso figlio. Una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche che hanno portato la donna a rivolgersi ai carabinieri di Fino Mornasco per chiedere aiuto. Nelle scorse ore i militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, accusato –appunto- di maltrattamenti in famiglia, estorsione e sequestro di persona, tutti episodi accertati dai militari dopo l’attività di indagine. Da quanto ricostruito l’uomo con problemi di tossicodipendenza, sarebbe arrivato a chiuderla in casa. La madre si sarebbe presentata una prima volta dai carabinieri di Fino Mornasco preoccupata e in difficoltà poi avrebbe raccontato le vessazioni subite da almeno un anno.

Le altre operazioni e i controlli intensificati per Pasqua

Nelle stesse ore i militari di Lomazzo hanno eseguito un’ordinanza nei confronti di un 16enne di origini straniere che dovrà scontare una pena di più di due mesi, per rapina e lesioni personali in concorso, reati commessi nel 2021 a Milano.

Infine i colleghi di Cantù hanno eseguito un’altra ordinanza per un 48enne che era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avendo più volte violato le prescrizioni, l’autorità giudiziaria ha disposto che fosse portato in carcere.

I controlli sul territorio da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Cantù, proseguiranno e saranno intensificati per le festività pasquali. Visto l’elevato numero di turisti previsti.