E’ ricoverato all’ospedale di Bergamo in condizioni gravissime il 13enne di Olgiate Comasco investito ieri sera da un’auto mentre era in sella a una bicicletta elettrica. L’incidente è avvenuto in via Repubblica e la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi.

Erano circa le 19.30 di ieri sera quando è avvenuto l’incidente. L’adolescente era su una bici elettrica e sembra che stesse uscendo dal cortile di una pizzeria. In quel momento è arrivata un’auto condotta da un uomo di 52 anni. L’automobilista non è riuscito a evitare l’impatto e ha investito il 13enne in bici.

Le condizioni del ragazzino dopo l’impatto sono apparse subito molto gravi. Sono intervenute l’ambulanza e l’automedica ed è stato poi chiesto l’intervento dell’elicottero del 118. Il 13enne è stato trasportato a bordo del velivolo all’ospedale di Bergamo, dove è ricoverato in condizioni purtroppo molto gravi.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Olgiate Comasco. Il conducente dell’auto, sottoposto al test dell’etilometro è risultato negativo. La bicicletta elettrica è stata sequestrata e proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.