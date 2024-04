Violenta rapina in casa in centro Como, in via Bonanomi. Una donna è stata picchiata dai malviventi, entrati in azione con mascherine anti Covid per coprire il volto. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale. Indagini della polizia per identificare i responsabili.

I banditi sono entrati in azione questa mattina e hanno preso di mira l’abitazione di una coppia, marito e moglie di 60 e 58 anni. Dalle prime ricostruzioni, avrebbero aspettato che l’uomo uscisse di casa per andare ad aprire il suo negozio e sarebbero poi entrati in azione pochi minuti dopo mentre la donna, che lavora con il marito, era ancora in casa.

Due uomini avrebbero fatto irruzione nell’abitazione e avrebbero aggredito e picchiato la donna, colpendola violentemente anche al volto. I malviventi hanno poi fatto razzia degli oggetti di valore presenti in casa. Il bottino, ancora da quantificare con precisione, sarebbe di un migliaio di euro in contanti, un orologio Rolex e gioielli per circa 15mila euro. I banditi sono poi fuggiti.

La donna ha dato l’allarme e ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In via Bonanomi sono arrivati gli agenti delle volanti della questura di Como e poi i colleghi della squadra mobile, che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti e cure. Per il colpo in faccia avrebbe riportato la frattura dello zigomo.