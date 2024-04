Rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli enti locali con l’obiettivo di semplificare i rapporti con la pubblica amministrazione. La sfida della digitalizzazione è stata raccolta anche da tutti i comuni comaschi che hanno aderito ad almeno un bando del Governo e alla piattaforma nazionale digitale dei dati che consente l’interoperabilità dei servizi. Le risorse del Pnrr, oltre 30 milioni già calati sul territorio, sono il punto di partenza e l’orizzonte del 2026 è ormai vicino.

Il dipartimento per la trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei ministri – in collaborazione con Regione Lombardia – ha incontrato gli amministratori locali e farà tappa anche in tutte le altre province italiane. Occasione per spiegare gli obiettivi e per fare il punto della situazione sui risultati raggiunti. Una sollecitazione in particolare ha riguardato il passaggio alla carta d’identità elettronica, dal 2026 unico strumento per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.