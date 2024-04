Maltempo a Como, pioggia e vento forte su Como e provincia. Durante la notte fortissime raffiche di vento hanno sferzato sul territorio comasco creando numerosi danni. Alberi abbattuti in viale Varese e in altre zone del comune, così come in provincia.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per tetti scoperchiati proprio a causa delle forti raffiche di vento. Bidoni della spazzatura, sempre a causa del vento, sono finiti in strada, creando un serio pericolo per gli automobilisti.

Il Centro Meteo Lombardo ha registrato raffiche fino a 90 chilometri orari in città a Como. Raffiche fino a 108 chilometri orari a San Maurizio a Brunate.