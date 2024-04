Le nuove costruzioni hanno registrato nel 2023 un aumento importante dei costi, del 10-15% in provincia e anche superiore a Como, trascinato in questo caso dalla domanda crescente. Emerge dal Borsino immobiliare 2024 presentato da Fimaa (la sigla che riunische gli agenti immobiliari) Como.

Il mercato immobiliare ha visto un aumento delle vendite nel capoluogo e una leggera flessione in provincia dopo il boom registrato l’anno precedente. Una grossa problematica è quella relativa agli affitti. In città è sempre più difficile trovare una casa in affitto a causa della trasformazione di molti appartamenti o uffici in case vacanza con affitti brevi sempre più alti.

In provincia le case più care si trovano a Campione d’Italia, dove si arriva a pagare 6.400 euro al metro quadro per una villa indipendente nuova e 5.800 per un appartamento nuovo. Le altre località meno economiche sono Cernobbio, Laglio e Bellagio, dove i prezzi oscillano tra i 4mila e i 4.500 per una villa e tra 3.300 e i 4.700 euro al metro quadrato per un appartamento nuovo. A Como si arriva a pagare 6mila euro al metro quadro in viale Geno e 5.800 euro nella città murata.