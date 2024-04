Grave incidente stradale poco prima delle 16 ad Albavilla in via Monte Bolettone. Lo scontro ha visto coinvolte un’auto e una moto di grossa cilindrata. I soccorsi allertati in codice rosso, massima criticità. E’ apparso subito in condizioni serie il motociclista 34enne. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Varese. Intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, per consentire le operazioni di soccorso e per mettere in sicurezza il tratto interessato la strada è stata temporaneamente chiusa con inevitabili ripercussioni sul traffico. Soccorso anche un uomo di 78 portato in codice verde all’ospedale di Erba.