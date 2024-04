Piscina Sinigaglia di Como, ora arriva l’ufficialità: il 15 maggio terminerà il cantiere per la riqualificazione dell’impianto e la piscina riaprirà.

Nei giorni scorsi a confermare la riapertura al pubblico della struttura a maggio era stato il sindaco Alessandro Rapinese ma senza indicare una data precisa.

Ora invece il giorno è scritto nero su bianco nel cronoprogramma inserito nella determina che aggiorna il quadro economico relativo ai lavori.

Gli interventi sulla piscina, chiusa dalla scorsa estate per lavori di riqualificazione, sarebbero dovuti terminare dopo quattro mesi, ossia entro la fine di novembre 2023. Ma così non è stato. Diversi intoppi hanno fatto slittare più volte la fine del cantiere.

L’ultimo imprevisto nei mesi scorsi, quando sono state effettuate le prove di tenuta della vasca, lo svuotamento e l’asciugatura, e in una parte del fondale della vasca sono stati riscontrati problemi di tenuta dell’acqua che hanno provocato infiltrazioni.

In particolare “hanno determinato il distacco del masseto sul fondo della vasca, la cui esistenza non era indicata nei piani antecedenti all’intervento in progetto”, si legge nei documenti del Comune, in cui vendono allegate le foto delle stato del piano vasca.

Ora però la chiusura degli interventi sembra avvicinarsi. “Finalmente si tracciano le linee per il rivestimento – ha spiegato nei giorni scorsi il sindaco Rapinese – la sauna invece è a posto. E ci sono due piccole cose da sistemare per il trampolino”, aveva infine sottolineato.

Intanto nei documenti di Palazzo Cernezzi viene riportato l’incremento dell’importo dei lavori a causa degli imprevisti avuti nel cantiere. Un aumento corrispondente a oltre il 12%, pari a 71mila 301 euro in più.

A pesare – come detto – sui ritardi del cantiere sono stati una serie di imprevisti, dapprima legati al materiale in più da rimuovere per gli interventi di impermeabilizzazione e poi alle modifiche per il formato del mosaico. Successivamente anche un problema riscontrato nella tenuta del fondale della vasca della piscina.

Resta infine un nodo da sciogliere. Con l’arrivo dell’estate solitamente la piscina Sinigaglia chiude e quindi per i cittadini che vogliano usufruirne resterebbero solo pochi giorni dalla riapertura.

“Sto cercando soluzioni per tenerla aperta anche d’estate – aveva ancora spiegato il sindaco – mi piacerebbe molto”. Al momento però non sembrano esserci buone notizie dall’ente che gestisce il personale della piscina.