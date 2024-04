Un incendio è divampato nel pomeriggio nel palazzetto di Muggiò, in via Sportivi Comaschi. L’edifico, chiuso da oltre 10 anni, è in stato di abbandono. Ancora da chiarire la causa del rogo, che potrebbe però essere legato alla presenza di persone all’interno della struttura in disuso. L’incendio potrebbe essere stato appiccato volontariamente o per errore, ma è probabile che ci fossero persone nel palazzetto quando è scoppiato l’incendio e che si sarebbero poi allontanate. Fortunatamente infatti, come accertato dai vigili del fuoco, non ci sono persone coinvolte.

La colonna di fumo che si alzava dal palazzetto era visibile a chilometri di distanza. Il fumo ha invaso la zona circostante ed è entrato nelle abitazioni più vicine. Non ci sarebbero comunque conseguenze per le persone. In attesa degli accertamenti su un possibile rischio di inquinamento dell’aria, l’appello è comunque a tenere chiuse le finestre e ad evitare di avvicinarsi alla zona.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze. Mobilitati anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. A Muggiò, per verificare la situazione è arrivato anche il sindaco di Como Alessandro Rapinese.

L’incendio è stato circoscritto e spento, ma proseguono gli accertamenti sulla causa e gli interventi di messa in sicurezza, oltre alle verifiche per scongiurare il rischio inquinamento.