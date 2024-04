Finestre chiuse e stop al traffico in via Sportivi Comaschi almeno fino a domani mattina dopo l’incendio scoppiato ieri pomeriggio nel palazzetto dello sport di Muggiò, in disuso da oltre dieci anni. L’ordinanza urgente firmata dal sindaco di Como Alessandro Rapinese rimarrà in vigore, salvo eventuali proroghe, per 36 ore. Proseguono intanto gli accertamenti per valutare eventuali rischi ambientali e di inquinamento dell’aria a causa del rogo.

Per spegnere l’incendio hanno lavorato sette squadre dei vigili del fuoco di Como. Al palazzetto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale. Indagini in corso per chiarire la causa del rogo, che potrebbe essere legato alla presenza di persone nella struttura abbandonata.

L’ordinanza comunale, in vigore almeno fino a domani mattina, impone nel raggio di duecento metri dal palazzetto di tenere porte e finestre chiuse, di sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria e di restare all’interno degli immobili. Disposta inoltre la chiusura al traffico di via Sportivi Comaschi tra piazza atleti azzurri d’Italia a via Muggiò.