Una lite in strada sul lungolago in viale Geno a Como, due persone in fuga e una coppia di stranieri aggredita. E’ accaduto all’una e mezza della scorsa notte. La chiamata al 112 ha segnalato la situazione e ha attivato il lavoro della polizia di Stato. La volante ha rintracciato poco dopo le due persone che si erano allontanate dopo la lite e le ha accompagnate in questura non senza difficoltà. Si tratta di due canturini residenti a Cucciago e di origini nord africane rispettivamente di 22 e 23 anni, già noti alle forze dell’ordine. Raccolte le dichiarazioni dei vari testimoni e delle vittime, il 23enne, è stato denunciato per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio da Como, mentre l’amico 22enne è stato denunciato per lesioni personali, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, reato commesso nei confronti dei poliziotti intervenuti.