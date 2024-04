Redditi non dichiarati per 2 milioni di euro in sei anni. E’ quanto accertato dai finanzieri della compagnia di Menaggio, che hanno individuato 31 collaboratori domestici residenti nel medio e alto lago, che non hanno presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2017 al 2022. I lavoratori, in particolare romeni e ucraini, erano in servizio anche in abitazioni di pregio e percepivano stipendi elevati. Le fiamme gialle hanno accertato che i lavoratori erano regolarmente assunti e che i datori di lavoro versavano i contributi. I dipendenti però non avrebbero presentato la dichiarazione dei redditi per il versamento delle imposte dovute.