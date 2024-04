“Impegno, passione ed esperienza”. Questo lo slogan scelto da Roberto Moscatelli, sindaco uscente di Figino Serenza in quota Carroccio, per presentare ufficialmente la sua candidatura per le prossime elezioni comunali. Moscatelli, sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia, ha presentato la sua coalizione di centrodestra. “In gran parte – ha spiegato – sarà fatta dallo stesso gruppo che mi ha affiancato in questi cinque anni”. A fianco a lui infatti l’assessore uscente all’Urbanistica Maurizio Cattaneo, in quota Fratelli d’Italia, compagno di lista da diversi anni. “Nella coalizione però ci saranno anche nuovi candidati che porteranno nuove idee e nuova linfa” ha aggiunto Moscatelli.

Alla presentazione del candidato sindaco l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri; il Sottosegretario al Ministero degli Interni Nicola Molteni; l’assessore di Regione Lombardia all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Stefano Molinari, oltre ad alcuni sindaci del territorio.

Il programma

Nel suo discorso Moscatelli ha parlato delle opere realizzate in questi cinque anni da sindaco e ha presentato gli obiettivi e le sfide da portare avanti a partire dal completamento di Villa Ferranti e dai progetti che riguarderanno tutta la comunità figinese.

“Vogliamo completare i lavori a Villa Ferranti che dopo qualche difficoltà da parte dell’azienda che ha vinto l’assegnazione e il conseguente subappalto, ora sono ripresi e proseguono velocemente – ha dichiarato Moscatelli – Abbiamo stanziato le risorse per la riqualificazione del parco e delle vie di accesso alla villa: 3 milioni di euro. E vogliamo anche la riqualificazione dell’area ex Stanley. Per questo progetto coinvolgeremo tutta la cittadinanza per capire cosa vogliono fare con quell’area. Rinnoveremo poi la casa delle associazioni, un’area che daremo gratuitamente alle associazioni del territorio. Infine, efficienteremo a livello energetico la scuola secondaria di primo grado, grazie anche alla collaborazione con il sindaco di Novedrate”