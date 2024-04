Il cerchio si stringe. Sarebbe stato individuato un furgone sospettato di essere il mezzo che ieri a Inverigo ha travolto Iolanda Tosetti, 82enne di Lurago d’Erba, poi morta in ospedale per le gravi ferite riportate nell’impatto. Le indagini sono in corso da parte della polizia locale che ha svolto i rilievi, sentito i pochi testimoni e osservato le immagini della videosorveglianza della zona. E’ ancora troppo presto però per stabilire con certezza quanto accaduto e attribuire le responsabilità. Gli elementi sono al vaglio della procura di Como e, con ogni probabilità, saranno chiamati a intervenire dei periti per ricostruire l’esatta dinamica.

L’anziana è stata investita, da un mezzo che non si è fermato a prestare i primi soccorsi, mentre attraversava la strada ed è deceduta all’ospedale di Erba dove era stata portata in codice rosso.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 11.30 di ieri mattina a Inverigo, in via General Cantore. La pensionata, appena uscita da un negozio, stava attraversando a piedi la strada quando è stata travolta in pieno da un veicolo. Da quanto si apprende il marito l’attendeva a poca distanza in auto. Dopo l’impatto, la donna è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza, travolgendo anche un ciclista di passaggio, che è caduto a terra.

Il conducente del veicolo che ha investito la donna, come detto, si è allontanato dopo l’incidente. Era alla guida di un furgone. Dopo i primi accertamenti sarebbe stato individuato un mezzo, ma le indagini sono in corso per fare chiarezza.

La procura di Como ha aperto un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Simone Pizzotti.