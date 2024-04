Dopo la vittoria in trasferta per 5-2 contro la Feralpisalò il Como guarda già ai prossimi impegni, gli ultimi della stagione. Ad attendere i lariani c’è un’altra gara fuori casa, quella di sabato prossimo contro la Sampdoria.

“Siamo già focalizzati sulla prossima partita che sappiamo non sarà facile” ha detto mister Osian Roberts nelle scorse ore in conferenza stampa. Ai giornalisti ha commentato il risultato ottenuto contro la Feralpisalò.

“Sono molto felice per il risultato e per avere fatto 5 gol. Una bella fotografia della voglia di attaccare – ha spiegato -. A noi piace costruire, ma bisogna anche capitalizzare e lo abbiamo fatto. Abbiamo difeso meglio in altre partite e sicuramente questo è un aspetto da migliorare in vista dei prossimi incontri”.

L’allenatore si sofferma anche sui primi minuti di gioco. “Siamo partiti piano, non con la nostra attitudine e abbiamo preso un gol. Non siamo partiti come volevamo. Poi abbiamo messo il giusto spirito, è cresciuta la fiducia l’uno nell’altro, non ci siamo disuniti. Sappiamo che se giochiamo possiamo essere pericolosi anche grazie alle nostre individualità. Non è difficile motivare i giocatori. Hanno il sacro fuoco dentro. L’ambizione guida questa squadra. Ora siamo già focalizzati sulla partita con la Sampdoria”. Così ha concluso Roberts.

Gli altri risultati e la classifica

Il Como a quota 67 punti avvicina la capolista Parma (ora a +3), che ha pareggiato a Palermo. Inalterato il vantaggio sul Venezia, che ha vinto 2-1 a Lecco (lagunari a -3). Distanziata ulteriormente la Cremonese, che ha pareggiato a Catanzaro (grigiorossi a -7).