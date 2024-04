Giovani ubriachi. Cinque interventi degli operatori del 118 in poche ore nella notte per intossicazioni etiliche nel Comasco. Nella maggior parte dei casi i soccorritori hanno dovuto occuparsi di ragazzi o ragazze.

La prima richiesta è arrivata da Carbonate poco dopo la mezzanotte per una 20enne, portata all’ospedale di Castellanza in codice giallo, media gravità.

Alle 2.45 l’ambulanza ha raggiunto Como, viale Geno per la precisione, per una donna di 41 anni portata al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti. Poco dopo un’altra ambulanza è arrivata sempre in città in via Sant’Abbondio per un giovane di 20 anni portato al presidio di Erba in codice giallo, media criticità.

Gli ultimi due episodi ormai all’alba, poco dopo le 4. Prima a Erba per un altro 21enne portato sempre al presidio della cittadina brianzola e poi a Vertemate con Minoprio per una 18enne, accompagnata all’ospedale di Cantù senza gravi conseguenze.