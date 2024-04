Il Comune di Como informa i cittadini che i riscaldamenti saranno riaccesi viste le temperature rigide previste nei prossimi giorni. Nella nota diffusa, l’ufficio stampa di Palazzo Cernezzi chiarisce che gli “impianti termici in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, quali quelle previste nei prossimi giorni, possono essere attivati per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”. Quindi, viene precisato, che i riscaldamenti potranno essere accesi per 7 ore, tra le 5 e le 23.

Torna il freddo

Colpo di coda dell’inverno, pur se – calendario alla mano – è piena primavera. Anche sul Lario le temperature sono in ulteriore discesa. Secondo gli esperti di 3B Meteo, domani, lunedì 21 aprile, il termometro registrerà minime attorno ai 5-6 gradi e massime non superiori ai 10. Un brusco cambio di rotta se si pensa che il weekend scorso (13-14 aprile) si sono toccati e superati i 25. Edoardo Ferrara di 3B Meteo parlava – nelle sue previsioni – di “freddo tardivo”. “Termicamente potremmo fare marcia indietro oltre un mese” aveva aggiunto. Dopo la giornata di lunedì caratterizzata da cielo coperto e pioggia, tra martedì e mercoledì dovrebbe registrarsi un progressivo miglioramento con una lieve risalita delle temperature.

E con questo sbalzo termico, inevitabili i raffreddori ma anche mal di gola e altri malanni legati al cambio improvviso e dal fatto di non essere adeguatamente coperti. In questo caso torna utile il consiglio di vestirsi a strati in modo tale da essere pronti ad abbandonare giacche e golf nei momenti più caldi della giornata e tenerli a portata di mano per indossarli nuovamente all’occorrenza.