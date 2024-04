Omicidio questa mattina a Esino Lario, centro montano in provincia di Lecco. Da quanto si apprende poco prima delle 9 un uomo è morto accoltellato in via Giuseppe Verdi. Si tratta di Pierluigi Beghetto assessore comunale di 53 anni originario di Usmate.

Sul posto sono intervenuti in forze i carabinieri della Compagnia di Lecco, con indagini coordinate dalla Procura di Lecco. Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l’elisoccorso. Purtroppo però i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il movente forse una discussione tra vicini di casa. I militari sarebbero sulle tracce dell’aggressore.

Sconvolta la comunità di Esino Lario a partire dal sindaco PIetro Pensa che rispondendo ai giornalisti ha detto: “Pierluigi era una persona sempre disponibile per tutti, ha sempre lavorato per la comunità. E’ una perdita senza pari. Lascia una moglie e due figli, uno di 17 e uno di 24 che stanno venendo qui”.