Ancora disservizi in ambito sanitario sul Lario. L’attacco hacker della scorsa settimana al centro di diagnostica medica Synlab, che ha sede anche a Como in viale Innocenzo XI, a cascata sta creando difficoltà anche all’ospedale Valduce che nelle scorse ore ha pubblicato un avviso legato ai possibili disagi odierni.

“A causa di un attacco hacker ai sistemi informatici di un nostro fornitore, al quale sono inviati alcuni esami in service, non saremo in grado di accettare alcune prestazioni di Laboratorio Analisi – si legge – Pertanto all’atto dell’accesso al punto prelievi di via Dante si svolge una verifica delle impegnative finalizzata a prendere in carico solo le prestazioni per le quali siamo in grado di garantire l’esito”.

Nella sede di “Villa Beretta” a Costa Masnaga l’attività di prelievo del Laboratorio Analisi è invece temporaneamente sospesa (sono peraltro garantite le prestazioni di controllo per i pazienti in Terapia Anticoaugulante Orale).

Per lo stesso motivo l’ospedale spiega, inoltre, che la refertazione degli esami accettati negli scorsi giorni potrebbe, almeno in alcuni casi, subire dei ritardi.

Quindi le scuse per i disagi derivanti da questa situazione.

Ancora non si sono risolti i problemi informatici del Synlab. Sulla pagina internet sono stati messi a disposizione due numeri di telefono per Como e per Lecco, per potere accedere ad un numero limitato di prestazioni. Restano sospese le attività dei punti prelievo e consegna campioni, incluso il download e il ritiro dei referti. L’azienda ha sporto denuncia alla Polizia Postale e avviato la procedura di notifica preliminare all’autorità garante per la protezione dei dati personali.