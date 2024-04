Una gioia anche per lo sport lariano. La schermitrice Arianna Errigo è stata scelta quale portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi con l’azzurro di atletica Gianmarco Tamberi. Monzese di origine Errigo è cresciuta sportivamente in città nella palestra di via Negretti con i colori della Comense. Anni sul Lario costellati da una lunga serie di successi a livello giovanile. Poi il passaggio tra i Senior, al Gruppo Sportivo Carabinieri, con il doppio tesseramento, quindi anche con i colori nerostellati della Comense Scherma: in questa veste ai Giochi di Londra 2012 Arianna ha conquistato un oro a squadre e un argento individuale nel fioretto. Sempre con il team italiano, alle ultime Olimpiadi a Tokio è arrivato un bronzo. Nel suo curriculum, inoltre, un totale di 10 titoli mondiali e 12 europei.

Arianna Errigo sui social ha commentato la scelta del presidente del Coni Giovanni Malagò con questa parole: “Portabandiera di Parigi 2024 insieme a Gianmarco Tamberi! Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te lo hanno detto? Grazie Giovanni e grazie a tutta la giunta del Coni per aver creduto in me! Gimbo, sarà un onore sfilare accanto a te!”.

Errigo e Tamberi riceveranno il Tricolore dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 giugno alle 11 al Quirinale, insieme ai portabandiera del Comitato Italiano Paralimpico. I due alfieri sfileranno invece venerdì 26 luglio nella suggestiva cerimonia di apertura, prevista lungo la Senna.