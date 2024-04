Il braccio di una gru, posta su un camion, ha abbattuto una passerella pedonale ad Ascona, in Canton Ticino. L’incidente questa mattina poco dopo le 10. Un mezzo pesante munito di gru si stava dirigendo in direzione Nord. Per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il braccio della gru ha urtato una passerella pedonale che è caduta a terra, ostruendo parte della carreggiata. Non sono stati fortunatamente registrati feriti. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Ascona, gli addetti del Centro manutenzione strade cantonali e dell’Ufficio tecnico del paese sulle rive del Lago Maggiore.Il traffico leggero tra Brissago e Ascona è stato deviato in strada Collinetta mentre i mezzi pesanti continuano a transitare sulla strada cantonale in maniera alternata.