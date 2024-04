Conto alla rovescia per l’inizio delle gare dell’Europeo Assoluto, in programma a Szeged (Ungheria) dal 25 al 28 aprile. In prima linea anche atleti cresciuti nelle società del Lago di Como. Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha reso ufficiali le formazioni che scenderanno in acqua sul Maty, il bacino remiero finito di costruire nel 1981. Saranno quattordici le barche azzurre in gara per uno dei 25 titoli europei in palio: 12 olimpiche e 2 paralimpiche.

Di seguito le formazioni. In neretto i portacolori del remo lariano.

DONNE

DUE SENZA Laura Meriano (Carabinieri/Sc Garda Salò), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro)

QUATTRO DI COPPIA Federica Cesarini (Fiamme Oro/Sc Gavirate), Stefania Gobbi (Carabinieri/Sc Padova), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/Sc Timavo), Clara Guerra (Fiamme Gialle)

OTTO Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/Cus Torino), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (Gavirate), Silvia Terrazzi (Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle-Moltrasio), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/Cus Torino), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle)-timoniere

DOPPIO PESI LEGGERI Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Silvia Crosio (Amici del Fiume)

RISERVE Gaia Colasante (Cus Torino), Valentina Iseppi (Cc Aniene)

UOMINI

SINGOLO Gennaro Di Mauro (Cc Aniene)

DUE SENZA Davide Comini (Fiamme Oro), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate)

DOPPIO Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle)

QUATTRO SENZA Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Nicholas Kohl (Gavirate)

QUATTRO DI COPPIA Nicolò Carucci (Fiamme Oro/Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle)

OTTO Matteo Della Valle (Fiamme Oro/Moltrasio), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/Lario), Luca Vicino, Marco Vicino (Crv Italia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/Telimar), Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Alessandra Faella (Cus Torino)-timoniere

SINGOLO PESI LEGGERI Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio)

DOPPIO PESI LEGGERI Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare)

RISERVE Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/Rycc Savoia), Davide Verità (Marina Militare/Monate)