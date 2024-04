A Como, città turistica, sugli autobus di Asf Autolinee arriva il sistema per pagare il biglietto direttamente a bordo con carta di credito. Con SwipeonLake – in collaborazione con Visa – gli utenti potranno salire a bordo e acquistare il titolo di viaggio in modalità contactless. Basta avvicinare la carta, il cellulare o lo smartwatch al validatore verde alla salita. Se il pagamento sarà andato a buon fine il validatore emetterà un segnale acustico e un segnale visivo verde. Il costo del ticket (2 euro per 90 minuti) non cambia, indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato, e non ci saranno sovrapprezzi. Se si cambia mezzo nell’arco dei 90 minuti è sufficiente passare la carta o il device di nuovo sul validatore e fino alla scadenza del tempo non verrà addebitato nessun costo aggiuntivo. Ogni carta di pagamento permette di far viaggiare più persone contemporaneamente fino ad un massimo di 20 biglietti. Si parte sulle linee della rete urbana e da giugno sarà attivo anche sulle linee del lago C10 e C30 che collegano rispettivamente con Menaggio e Bellagio.

La comodità del nuovo sistema sta nel non avere con sé contanti o biglietti cartacei, in chiave green, semplificando il viaggio. Inoltre il sistema elettronico protegge i dati ed è rapido, l’obiettivo è quello di evitare code.

Guido Martinelli, presidente Asf Autolinee ha commentato: “Con l’introduzione di questo strumento abbiamo recuperato questo gap tecnologico con un’innovazione che offre un servizio che sarà utile a tutti”.

“”Si compie un importante passo con un semplice gesto e senza sovrapprezzo e se nell’arco della stessa giornata viene effettuato più di uno spostamento il sistema calcolerà in automatico la miglior tariffa applicabile” ha aggiunto Massimo Saverio Bertazzoli, Amministratore delegato ASF Autolinee.



Comune di Como e Amministrazione provinciale parlano di passo significativo per tutti i passeggeri, compresi i numerosi turisti stranieri che visitano il territorio, e di impegno tangibile in ottica di sostenibilità.