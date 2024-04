Villa Olmo e zona stadio, un arresto dopo le continue segnalazioni di furti sulle auto in sosta. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti la notte scorsa e hanno bloccato un 24enne che aveva appena spaccato i finestrini di due vetture e di un furgone e aveva rubato un monopattino.

Dall’inizio dell’anno, la questura di Como ha ricevuto numerose segnalazione di furti nei parcheggi, sui veicoli lasciati in sosta. I colpi sono stati commessi soprattutto nelle ore notturne. Gli agenti della polizia di Stato di Como hanno effettuato le indagini e collaborato anche con altre questure per uno scambio di informazioni utile a individuare possibili sospetti.

Ieri sera, agli agenti della polizia di Stato è arrivata la segnalazione della presenza a Como di un van Mercedes grigio sospetto perché utilizzato probabilmente per commettere furti sulle macchine in sosta. La volante ha avviato i controlli e ha individuato il furgone sospetto nella zona di Villa Olmo.

I poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne originario della Bosnia, irregolare e già accusato di reati contro il patrimonio. E’ stato accusato di furto aggravato. In base a quanto accertato dagli agenti, il giovane aveva appena infranto i finestrini di due autovetture e di un furgone, rubando un monopattino.

In questura, i poliziotti hanno ricostruito quanto accaduto. Hanno raccolto le denunce dei proprietari dei mezzi danneggiati e hanno poi restituito il monopattino al legittimo proprietario. Il 24enne è stato arrestato al termine degli accertamenti.