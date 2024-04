Un contributo di 4 milioni di euro da parte di Regione Lombardia per realizzare il Palasport di Cantù. Un ulteriore passo in avanti per l’eterno incompiuto della Città del Mobile grazie al via libera della Giunta regionale all’accordo di programma per la realizzazione della “Casa del Basket”.

A inizio marzo il via al terzo tentativo di costruzione del Palazzetto, con i lavori di pulizia dell’area di corso Europa. A fine marzo poi la demolizione delle rovine del “Palaturra” e delle mura esterne. Tutto per realizzare entro la stagione sportiva 2026-2027 un’arena da oltre 5mila posti per ospitare non soltanto la Pallacanestro Cantù, ma anche altri sport, oltre che spettacoli ed eventi di vario tipo. Il costo stimato è di 50 milioni di euro.

Regione contribuirà alla realizzazione del Palasport con un finanziamento di 4 milioni di euro, pari all’8% del costo totale stimato per l’opera, mentre il Comune di Cantù stanzierà 3.250.000 euro.

Sindaco di Cantù: “L’Accordo è il segno della rilevanza dell’opera”

“La sottoscrizione dell’Accordo di Programma con Regione Lombardia e Cantù Arena SpA sancisce in via definitiva la rilevanza territoriale dell’opera e la bontà del progetto” ha dichiarato Alice Galbiati, sindaco di Cantù. “Il percorso per arrivare sin qui non è stato privo di ostacoli, affrontati e superati grazie alla serietà degli interlocutori – ha aggiunto Galbiati, che si è detta fiduciosa per il futuro – Siamo tutti impegnati nell’obiettivo di dare alla nostra Cantù la sua Arena, per riportare a casa la Pallacanestro e dotare la città di una sede per eventi sportivi e culturali di rilevanza territoriale”.

Soddisfazione anche da Regione Lombardia

“Particolare soddisfazione deriva dal fatto che questa opera era inserita nell’elenco regionale delle opere incompiute ed oggi riparte con nuovi obiettivi e nuove funzioni” ha affermato Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, che poi ha aggiunto: “La fine dei lavori è prevista per l’estate 2026”.

“Dopo anni di attesa e di ostacoli da affrontare, finalmente arrivano solo notizie positive per la costruzione del nuovo palazzetto” ha detto Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione. “Questa struttura sarà proiettato verso il futuro e sarà un esempio per tutta la regione – ha aggiunto Fermi – Sono quindi orgoglioso del fatto che Regione Lombardia contribuirà alla realizzazione di questo sogno” ha concluso.