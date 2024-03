Ruspe e operai al lavoro per demolire definitivamente le rovine del “Palaturra” a Cantù. Iniziano sotto la pioggia i lavori per il nuovo Palasport della Città del Mobile. Si tratta del terzo tentativo. Il primo nel 1991, più di 30 anni fa, quando fu costruita una struttura a forma di piramide poi rinominata “Palababele” perché i lavori andarono avanti per anni ma l’opera rimase incompiuta. Il secondo tentativo nel 2013, con l’inaugurazione in grande stile del “Palaturra”. Il fallimento dell’impresa costruttrice però lasciò anche in questo la struttura incompiuta.

Ora, nell’area di corso Europa, dovrebbe sorgere un nuovo Palasport, un’arena da oltre 5mila posti destinata a ospitare non soltanto la Pallacanestro Cantù, ma anche altri sport, oltre che spettacoli ed eventi di vario tipo.

A marzo il via ai lavori con la pulizia dell’area, ora la demolizione che dovrebbe durare circa un mese e che riguarderà non solo le fondamenta del “Palaturra”, ma anche le mura esterne. A maggio poi ci sarà il deposito del progetto esecutivo e la posa della prima pietra è prevista per giugno. L’ obiettivo è avere il nuovo Palasport per la stagione sportiva del 2026-2027. Nella speranza che questa sia la volta buona.