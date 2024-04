Servizio di accoglienza nei musei di Como, via libera dall’amministrazione cittadina all’appalto per affidare il servizio di accoglienza al Tempio Voltiano, Pinacoteca e agli infopoint turistici presenti sul territorio comunale.

Nel dettaglio, come si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi, si tratta di due lotti: il primo include il servizio di accoglienza per la Pinacoteca e il Tempio Voltiano affidato a una cooperativa e il secondo relativo agli infopoint affidato, anche in questo caso, a una cooperativa. Il primo lotto dal valore economico di oltre 789mila euro e il secondo per oltre 327mila euro.

Già nel mese di maggio scorso la giunta cittadina aveva affidato a una cooperativa sociale il servizio di custodia museale e biglietteria del Tempio Voltiano. Il Comune di Como aveva consegnato l’appalto per un valore di oltre 54mila euro.

Per quanto riguarda il servizio di accoglienza al Tempio Voltiano, Pinacoteca e agli infopoint è stato affidato per 24 mesi. Da domani – 1° maggio – si partirà con gli uffici turistici e dal 2 maggio con i Musei Civici, fino alla scadenza fissata per il 30 aprile 2026.