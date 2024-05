Pronti gli autovelox fissi per sei vie della città di Como. La Prefettura attende un ultimo atto: il passaggio del decreto in tema di sicurezza stradale alla Corte dei Conti poi l’iter per installazione della rete di telecamere potrà partire.

Gli autovelox fissi, ai quali si affiancherà la rete di telecamere per la sicurezza stradale, saranno installati sulle vie Napoleona, Varesina, Pasquale Paoli, Canturina e Bellinzona e su viale Innocenzo XI. E’ pronta infatti l’autorizzazione da parte della Prefettura di Como per l’installazione degli strumenti di rilevamento della velocità. “Attendiamo un ultimo passaggio – ha spiegato nei gironi scorsi il prefetto di Como Andrea Polichetti – Il ministero è in attesa della registrazione del decreto alla Corte dei Conti per la pubblicazione, senza quest’ultimo atto l’iter non può partire – chiarisce ancora il prefetto – Successivamente dovremo chiedere un nuovo parere, e quindi un aggiornamento alla polizia stradale sulla richiesta fatta nei mesi scorsi dall’amministrazione cittadina”.

Un ultimo atto quindi prima di poter avviare l’installazione dei nuovi apparecchi sulle sei strade cittadine con un tasso di incidentalità più alto. L’amministrazione comunale da tempo infatti è al lavoro per installare su strade e vie cittadine nuovi sistemi di controllo del traffico. Ad annunciarlo nei giorni scorsi era stato il sindaco di Como Alessandro Rapinese: “Abbiamo avviato degli studi che a breve consentiranno di mettere in sicurezza tutta la città dal punto di vista della velocità”, sottolineando ancora: “Appena avremo l’autorizzazione avvieremo la procedura per installare gli apparecchi. Non posso dire con certezza i tempi. Occorre procedere con una selezione pubblica e ci sono alcuni aspetti burocratici. Cercheremo comunque di ridurre al minimo i tempi perché per me è una misura salvavita”.

A breve intanto dovrebbe entrare in funzione anche il nuovo sistema di lettura automatica delle targhe in 40 varchi cittadini, con 99 telecamere che si interfacceranno direttamente con il sistema centralizzato nazionale.