Rivoluzione della sosta a Como: da oggi – 1° maggio – stop agli abbonamenti nell’autosilo di via Auguadri, che non saranno più rinnovabili se non per alcune categorie stabilite dalla giunta cittadina. Inoltre, sempre dal 1° maggio, 162 posti auto saranno dedicati esclusivamente a residenti del Comune di Como. Nel dettaglio si tratta di 100 posti auto all’interno dell’autosilo di via Auguadri e dei restanti 62 all’interno del parcheggio interrato di via Aldo Moro.

Dei nuovi posteggi riservati ai residenti – si legge nelle carte del Comune – “Como Servizi Urbani, che gestisce i parcheggi in città, dovrà riservare i primi 45 posti, senza alcuna maggiorazione di costo e fino al termine del 31 dicembre 2024, ai titolari degli spazi rimossi nelle vie Juvara, Albertolli, Cairoli, Volta e Lungo Lario Trieste”.

Le convenzioni che restano attive all’interno dell’autosilo sono 150 posti per i dipendenti del tribunale, 30 alla questura, 20 a Csu, 40 al Comune di Como, 50 ai magistrati e 100 – come detto – per i residenti attraverso il bando per i posti gialli. Tutti gli altri posteggi restano a rotazione al costo di 1,5 euro la prima ora. Fino ad arrivare al costo giornaliero di 35 euro (prima delle novità introdotte il costo giornaliero era di 25 euro). Ai titolari di abbonamenti attivi nel mese di aprile in via Auguadri è stata offerta l’opportunità di accedere a costo agevolato all’autosilo Val Mulini nel quale sarà incluso oltre al parcheggio il trasporto bus per 12 mensilità.

Intanto a fine mese sono entrate in vigore anche le nuove tariffe orarie per i parcheggi a raso. La città è stata divisa in zone a seconda della distanza dal centro con tariffe che salgono in modo proporzionale. A inizio mese Como Servizi Urbani è intervenuta per modificare la segnaletica e aggiornare i parcometri in base alle nuove tariffe.