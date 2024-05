Centro Valle Intelvi, da Croce Rossa a Croce Medica. Questo cambio è stato sancito da un bando della Regione Lombardia, attraverso il quale quest’ultima si è aggiudicata l’appalto, lo scorso febbraio ed è operativa dall’8 aprile.

La delegazione della Croce Rossa a Centro Valle Intelvi attualmente fornisce una serie di servizi collaterali per l’assistenza alle persone, oltre ad aver avviato una convenzione con il 118 per un secondo intervento in caso di necessità. Dallo scorso 8 aprile, quando il servizio è passato al nuovo operatore, a oggi, la CRI di San Fedele ha effettuato 150 servizi, ha attivato un corso di formazione a cui hanno partecipato 25 nuovi volontari e, tra gli altri eventi già programmati, anche un corso di primo soccorso per la scuola di Centro Valle Intelvi. Questi aspetti cruciali sono stati approfonditamente esaminati dagli amministratori locali, che da tempo si stanno adoperando per garantire la continuità occupazionale dei 9 dipendenti nell’ambito della Croce Rossa Italiana, nonché per sostenere i 70 volontari che rendono possibile l’operatività di questo servizio essenziale.

L’incontro di ieri ha visto la partecipazione unanime dei sindaci della Valle, tutti concordi nel monitorare attentamente ogni aspetto del servizio. Si sono espressi in osservazioni mirate a garantire alla popolazione che il nuovo direttivo della Croce Rossa di Como, che sarà nominato il prossimo 19 maggio, sia fortemente impegnato nel preservare e potenziare il distretto di San Fedele Intelvi. Ma anche sul tema dell’osservare il nuovo servizio che venga svolto in modo ineccepibile, così come sempre avvenuto nel corso degli anni.

I sindaci della Valle Intelvi hanno precisato: “Desideriamo sottolineare il nostro impegno costante e profondo verso la delegazione della Croce Rossa Italiana. È nostra ferma convinzione che non possiamo permettere la perdita dell’operatività di questi professionisti che – hanno detto – da ben 70 anni, svolgono il loro lavoro con grande competenza e dedizione, rappresentando un punto di riferimento essenziale per la comunità. Affermiamo chiaramente che non intendiamo diminuire in alcun modo l’apprezzamento e il supporto nei confronti della Croce Medica, la quale ha recentemente ottenuto l’appalto per il servizio di pronto intervento. Tuttavia, vogliamo comunicare fin da ora la nostra determinazione nel monitorare attentamente questo servizio, con l’obiettivo principale di preservarne la qualità e l’efficacia, valori che sono profondamente radicati nel tessuto sociale della nostra comunità. La continuità e l’eccellenza del servizio della Croce Rossa sono elementi fondamentali per il benessere e la sicurezza di tutti i nostri concittadini. Faremo tutto il possibile per garantire che questa transizione avvenga nel rispetto degli elevati standard di assistenza di cui la nostra delegazione CRI è stata per così tanto tempo garante”.

Tra i presenti, Ofelia Grajner, referente della sede di San Fedele, il vicecommissario della Croce Rossa Italiana di Como, Paolo Beretta, e il direttore operativo della Croce Rossa di Como, Gianluca Vicini, hanno contribuito a delineare le strategie future e le priorità del nuovo direttivo.

“L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di coordinamento tra le varie istituzioni e figure coinvolte nel garantire la continuità e l’eccellenza del servizio della Croce Rossa a Centro Valle Intelvi. – commenta Mario Pozzi, coordinatore dell’incontro e Sindaco di Centro Valle Intelvi – La presenza dei sindaci e dei rappresentanti della Croce Rossa ha sottolineato l’importanza attribuita a questa transizione e ai suoi impatti sulla comunità locale, assicurando un futuro solido e efficace per questo indispensabile servizio di assistenza e soccorso”.

Un altro punto chiave trattato durante l’incontro riguarda la sede destinata alla delegazione della Croce Rossa Italiana di San Fedele. È stata infatti confermata l’assegnazione dell’immobile acquistato dal Comune di Centro Valle ai soccorritori in divisa bianca e rossa. Loro continueranno a operare con i propri mezzi e delle strumentazioni in quello spazio.