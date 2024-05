Un protocollo d’intesa per realizzare un sistema di servizi territoriali a favore delle persone che si trovano in condizione di grave marginalità o senza dimora. E’ l’obiettivo dell’amministrazione comasca che in Comune ha presentato le finalità e la gestione del tavolo per l’integrazione sociosanitaria.

A dialogare con l’amministrazione cittadina non soltanto il sistema sanitario territoriale ma anche le realtà del terzo settore. I servizi saranno affidati a un equipe multidisciplinare che avrà il compito di trovare soluzioni condivise con la parte sociosanitaria per le persone prese in carico