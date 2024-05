Lavori 24 ore su 24, sette giorni su sette, deviazione di carreggiata per i mezzi provenienti da Milano e diretti verso la Svizzera. Tutto questo da domani terminerà quando è prevista la fine dell’annoso cantiere sull’autostrada A9 Lainate Como Chiasso. Oggi ultimo giorno di interventi poi da domani mattina lo stop definitivo al cantiere che ha tenuto sotto scatto gli automobilisti.

Il restringimento di carreggiata per permettere gli interventi all’interno della galleria ha creato disagi quotidiani. Dal 2020, le gallerie oggetto dei lavori sono state una decina. Le opere, concentrate su un tratto altamente trafficato, hanno lasciato poco respiro a chi deve percorrere l’autostrada. Le interruzioni per feste e vacanze inoltre, hanno fatto lievitare i prezzi e dilatare i tempi.

I lavori hanno creato caos per i lavoratori frontalieri, ma anche per chiunque debba spostarsi tra il Ticino e la Lombardia, oltre alle ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Per evitare la trappola del cantiere dell’autostrada A9, numerosi automobilisti optano per precorsi alternativi, andando a paralizzare il traffico sulle strade cittadine, intasando la viabilità in città a Como.

Come detto domani lo stop definitivo ai lavori in autostrada. Nella nota inviata da Autostrade per l’Italia si legge che con il “termine dei lavori sarà ripristinata la piena percorribilità della tratta”.