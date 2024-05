Funivia di Pigra e la speranza che possa riaprire in vista della stagione turistica. Nel mese di ottobre dello scorso anno era stata avviata la procedura per raccogliere le manifestazioni di interesse per la gestione della funivia che collega Argegno con Pigra. A farsi avanti è stata l’Atm, l’Azienda Trasporti Milanesi, che punta al rilancio dell’impianto.

“Il contatto con l’azienda milanese è costante – ha spiegato il sindaco di Pigra Giovanni Balabio – A brevissimo l’offerta avanzata dovrebbe essere concretizzata”. Si parla di giorni dunque per arrivare a risolvere una volta per tutte, si spera, il problema della funivia. A temere fermo l’impianto prima il cantiere con i lavori finanziati da Regione Lombardia ora la gestione. “Atm punta a riaprire l’impianto in vista della stagione turistica – ha proseguito ancora il sindaco Balabio – entro la settimana verrà chiusa la procedura che riguarda l’offerta”.

L’impianto rappresenta un importante collegamento per il territorio anche in chiave turistica. La funivia è un’esigenza importantissima anche per i lavoratori e i cittadini perché è un collegamento diretto con Argegno. Terminati i lavori di manutenzione si spera quindi nella riattivazione dell’impianto.