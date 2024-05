Palestra di via Giulini, lavori terminati si attende il nuovo piano concessioni per affidare la struttura e quindi riaprirla. Intanto sull’impianto sportivo si consuma l’ennesimo scontro politico in città. L’opposizione, con la lista Svolta Civica e in particolare il consigliere comunale Luca Vozella e Giovanni Frassi, torna ad attaccare l’amministrazione cittadina, chiedendo risposte in merito alla fine del cantiere e al nuovo bando per gestione.

“La palestra di Via Giulini è ormai chiusa da quasi due anni, nonostante dovesse riaprire dopo pochi mesi – dichiarano con un video postato sui social gli esponenti di Svolta Civica – Continui annunci a cui sono seguiti rinvii, e come per gli altri impianti sportivi, le società che potrebbero occuparli, non sanno quando potranno contare sulla riapertura”.

Come detto completati i lavori, la ripresa delle attività nella struttura è legata alla volontà, annunciata da Palazzo Cernezzi, di definire un nuovo modello di gestione degli impianti sportivi della città di Como.

“Attendo di avere un’unica normativa sugli affidamenti – aveva spiegato il sindaco Alessandro Rapinese nei giorni scorsi – Non partirò con un’aggiudicazione speciale su via Giulini. Ora la struttura è a norma, dotata di un impianto antincendio e l’aggiudicheremo bene”, aveva ribadito il primo cittadino di Como.