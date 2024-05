Controlli della polizia questa mattina a Como in via Regina Teodolinda nella zona degli stabili dismessi diventati nel tempo luoghi in cui disperati e senzatetto hanno trovato riparo. Il caso più evidente è certamente quello dell’ex supermercato che da mesi ospita giacigli ormai nemmeno più improvvisati. Tende per ripararsi dagli occhi dei passanti. E poi coperte, sacchi, scatole, rifiuti abbandonati. Anche dopo le verifiche della polizia il via vai non è cessato. Qualcuno si alzava e si vestiva, qualcun altro munito di una bottiglia di plastica vuota si allontanava forse alla ricerca di acqua, da recuperare magari al vicino cimitero monumentale.

Alcuni hanno trascorso in quell’area tutto l’inverno e si trovano lì anche ora in questa primavera caratterizzata da sbalzi di temperatura e pioggia. Il passaggio è semplice, basta scavalcare una ringhiera.

Stamani, come detto, i controlli della polizia.