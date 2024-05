La sfida decisiva per la promozione in serie A tra Como e Cosenza al Sinigaglia si accompagna a una serie di limitazioni viabilistiche che riguardano l’area attorno all’impianto cittadino e il lungolago.

Dalle 14.30 divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Sinigaglia, viale Puecher, viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia (tra piazzale Somaini e viale Rosselli), via Campo Garibaldi, via Vacchi e via Martinelli. Divieto di sosta anche per l’intera via Recchi, viale Rosselli (da via Recchi a piazzale Santa Teresa) e piazzale San Rocchetto. Per i residenti consentito il doppio senso di circolazione lungo viale Masia, nel tratto compreso tra viale Rosselli e via Sinigaglia. Divieto di passaggio anche per i pedoni tra l’area dei Giardini a Lago, viale Vittorio Veneto e Largo Borgonovo.

Provvedimenti anche per l’area di sosta di Lazzago, vicino alla stazione ferroviaria Grandate-Breccia, per l’arrivo delle auto dei tifosi della squadra avversaria. Il parcheggio alternativo è quello dell’area di interscambio in via San Bernardino da Siena vicino alla stazione di Camerlata.

Attenzione alla viabilità già a partire dalle 18, quando è previsto che inizino ad arrivare in città i tifosi del Cosenza. Dall’area di sosta di Lazzago, infatti, i tifosi della squadra avversaria verranno trasportati allo stadio Sinigaglia con i bus navetta. Non si esclude che per motivi di sicurezza, per consentire il passaggio dei bus, la polizia locale possa bloccare il traffico.

Al termine della partita, in caso di promozione o in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, entra in vigore il divieto di transito sul lungolago. Mezzi provenienti da via Torno/ Sant’Agostino e via Foscolo indirizzati verso via Leopardi e con la possibilità di percorrere in deroga le corsie riservate normalmente ai mezzi pubblici lungo l’asse via Sauro, viale Battisti e via Milano. Al contrario, per i veicoli diretti sulla Lariana è consigliato il percorso via Rezzonico, via Brambilla, via Torno. Itinerari alternativi anche per le linee del Trasporto pubblico locale, che normalmente transitano lungo i percorsi interdetti.

Da non dimenticare, la chiusura da mezzanotte alle 4 del mattino della via Torno per lavori urgenti di consolidamento del versante e messa in sicurezza dopo la frana di lunedì pomeriggio. Consentito l’accesso ai residenti fino al civico 49 per chi proviene da Como e al civico 54 per chi arriva da Blevio.