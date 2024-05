Acquista in Svizzera abiti, scarpe e accessori per 6mila euro senza dichiararli in dogana, scoperto e multato un milanese che rientrava in Italia dalla Confederazione Elvetica. La sua auto è stata fermata per un controllo dai militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso a poca distanza dal valico autostradale di Brogeda. Nel bagagliaio della vettura, i militari delle fiamme gialle hanno scoperto merce appena acquistata e non dichiarata per un valore ben superiore alla franchigia di 300 euro prevista dalle norme.

I finanzieri hanno sottoposto a sequestro amministrativo i prodotti trasportati in modo irregolare in attesa della definizione delle sanzioni previste.