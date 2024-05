Via Torno a Como, terminati in anticipo gli ulteriori interventi per la messa in sicurezza del versante franato lunedì scorso e per i quali è stato necessario chiudere la strada nella notte tra giovedì e venerdì tra mezzanotte e le 4 del mattino. La chiusura prevista per la notte tra venerdì e sabato invece non scatterà.

Una buona notizia anche per la serata che potrebbe vedere i festeggiamenti per la promozione del Como. Rientrate a casa le persone che, per motivi di sicurezza, erano state allontanate dall’immobile davanti al punto del cedimento. Quattro in tutto.



La frana si è staccata lunedì pomeriggio e la via Torno era rimasta chiusa ai veicoli e ai pedoni fino a notte per consentire le operazioni di pulizia e sgombero della carreggiata e, soprattutto, di messa in sicurezza, anche perché dal cantiere privato sovrastante era stato necessario rimuovere due escavatori, uno rimasto pericolosamente in bilico dopo il cedimento.

“Ringrazio l’impresa che ha operato velocemente per sistemare la situazione” ha detto l’assessore all’Ambiente e alla Protezione Civile di Palazzo Cernezzi, Michele Cappelletti.

ATTENZIONE Aggiornamento ore 15.00 di venerdì 10 maggio