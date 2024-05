Migliaia di fiori rosa donati alla città di Como per celebrare tutte le mamme. Originale iniziativa oggi nel capoluogo lariano in occasione della festa della mamma.

L’azienda Benevent Planner, con il patrocinio del Comune, ha regalato al territorio un evento, organizzato in collaborazione con i suoi partner più fidati. In Piazzale Somaini e in Piazza Volta sono stati distribuiti gratuitamente migliaia di fiori, sistemati in appositi totem che hanno attirato l’attenzione di comaschi e turisti che affollavano la città.

“Sono un fiore, grazie a te mamma”, le frasi stampate sui totem, sui quali sono stati appesi i fiori, a disposizione di tutti. Un regalo per la festa della mamma. La città ha ricevuto in dono più di 1600 fiori per la promozione del bello e la sensibilizzazione verso il mondo floreale.