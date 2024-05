Aggressione al pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como. Ieri mattina è arrivata la richiesta di intervento al 112 dal presidio di via Dante per un uomo che aveva colpito un’infermiera in servizio, apparentemente senza motivo, causandole lesioni agli arti e al volto nonostante l’intervento di due colleghi in suo aiuto. All’arrivo della polizia l’uomo ha reagito con calci e pugni, gli agenti hanno fatto fatica a contenerlo. Anche in questura ha proseguito con l’atteggiamento violento e poco collaborativo. Ferito anche un poliziotto.

Una volta riportato alla calma è stato identificato. E’ emerso che nel corso del tempo aveva dichiarato svariati alias. Si tratta di un 35enne pakistano, regolare in Italia, già noto alle forze dell’ordine.

E’ stato arrestato per lesioni aggravate nei confronti della donna e per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Indagato anche per non aver esibito il documento che attestasse il regolare soggiorno sul territorio.

Nella serata di ieri, inoltre, la volante della questura ha arrestato per furto aggravato un 32enne italiano, senza fissa dimora, già noto alla giustizia per reati contro il patrimonio, per stupefacenti e con un “foglio di via” da Como ancora in atto. L’uomo è stato sorpreso dal vigilantes all’interno del supermercato di via Carloni in città mentre rubava merce per un valore complessivo di 220 euro, dagli scaffali nascondendola nel giubbotto.