Si terranno lunedì 20 maggio alle 15 nel Santuario della Madonna a Cantù i funerali di Mario Porro, 66 anni, annegato nella roggia in piena a nella zona di Vighizzolo. Giovedì sera è stato trascinato via davanti a due amici, che sono riusciti a salvarsi ma non hanno potuto fare nulla per aiutarlo. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco ieri nella zona di via Genova, al confine tra Cantù e Figino Serenza. Porro era un volontario dell’associazione Carnevale Canturino e stava lavorando nel capannone con altri due amici. La pioggia cadeva incessante e il livello della roggia Galliano, parte del torrente Serenza era cresciuto rapidamente.

Il 66enne sarebbe uscito a vedere la situazione e a scattare alcune foto per documentare quello che stava accadendo. Avrebbe poi chiamato gli altri due volontari, un coetaneo e un 24enne, che sono usciti per raggiungerlo. All’improvviso però sarebbe ceduto il terreno. Il ponticello di servizio sul quale l’uomo era salito, una struttura utilizzata per l’apertura e la chiusura delle barriere delle vasche di laminazione realizzate per evitare allagamenti a Vighizzolo, è crollato e l’uomo è stato trascinato.

Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile e proprio a lavoro è rivolto il ringraziamento della famiglia nel necrologio.